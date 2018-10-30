النيابة المصرية تكشف نتيجة التحقيقات مع عبدالرحيم المسماري

كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، أن المتهم الرئيسى في حادث الواحات الإرهابي، الليبي عبد الرحيم محمد المسماري، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى عماد الدين أحمد.

وأوضحت التحقيقات التي نشرتها وكالة أنباء أونا المصرية، أن المسماري تسلل إلى مصر لأجل تأسيس معسكر تدريب بالواحات بمنطقة صحرواية، لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في مصر وتحديدا اتجاه الكنائس والمنشآت الحيوية.

وأشارت النيابة العامة المصرية، أن عبد الرحيم محمد المسماري، شارك في عملية اختطاف النقيب محمد الحايس بمنطقة الواحات المصرية، وقد تلقّى تدريبات على العمليات الإرهابية في ليبيا، من بينها كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات.

وأحالت النيابة المصرية 43 متهما واثنين هاربين، إلى القضاء العسكرى، في قضية حادث الواحات البحرية، التي راح 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، الذي وقع في الحادي والعشرين من أكتوبر العام الماضي.

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