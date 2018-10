صبراتة.. وصُول فصول دراسية لمُعالجة اكتظاظ الطلبة

شهدت المنطقة التعليمية صبراتة وصول عدد من الفصول الدراسية المتنقلة لفائدة المدارس التي تعاني مشاكل الاكتظاظ وتزايد نسبة الطلاب داخل الفصل الواحد. ويبلغ عدد المدارس المستهدفة من مشروع (توريد وتوزيع الفصول المتنقلة) على مستوى بلدية صبراتة (ست مدارس) وفق استراتيجية التوزيع التي اعتمدتها مصلحة المرافق التعليمية بالتنسيق مع مراقبات التعليم. وأكد مدير مكتب شؤون المشروعات صبراتة (محمد عياد) أن عملية تنصيب الفصول جاءت وفق الاحتياج الفعلي وبما يتماشي مع الضوابط الفنية والهندسية المعتمدة داخل إدارة المشروعات لافتا إلى أن “توزيع الفصول” يأتي تزامنا مع الجهود التي تبذلها المصلحة من أجل إعادة تفعيل المشاريع التعليمية المتوقفة وصيانة المدارس المتهالكة. وكانت مصلحة المرافق التعليمية أعلنت في وقت سابق شروعها في تنفيذ مشروع “توريد وتركيب وتوزيع” عدد من الفصول الدراسية المتنقلة لمعالجة “الاكتظاظ الطلابي” والذي يستهدف جميع المناطق التعليمية الشرقية والجنوبية والغربية وفق الاحتياج الفعلي.

