«الثني» يتابع سير عمل بعض المراكز الطبية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليد عبدالله عبدالرحمن الثني الأحد بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة سير عمل المستشفيات والمراكز الطبية في كل من بنغازي، وطبرق، والبيضاء.

وناقش كافة احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية في هذه المدن، ووقف على كل العراقيل التي تواجه سير عملها، وذلك خلال اجتماع طبي موسع بالوكيل العام لوزارة الصحة والمكلف بتسيير مهام الوزارة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق.

وحضر الاجتماع مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتور عبد الكريم حمد القبائلي، ومدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي، ومدير عام مركز القلب بنغازي الدكتور الطاهر محمود الفاضلي.

كما حضره مدير عام مستشفى البيضاء الدكتور محمد التريكي، ومدير مكتب شؤون لجان العلاج بوزارة الصحة الدكتور الفيتوري بوسيف إضافة إلى مدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس.

وقرر رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني إيفاد رؤساء المستشفيات والمراكز الطبية الحاضرين للاجتماع في مهمة رسمية برئاسة وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير مهام الوزارة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق إلى جمهورية مصر العربية لبحث آفاق التعاون في المجال الطبي خاصة فيما يتعلق باستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة من الشقيقة مصر.

