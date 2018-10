إدارة الإعلام الخارجي تباشر تفعيل المكاتب الصحفية الأجنبية

أفاد الأستاذ مفتاح بو نعيجة رئيس قسم الشؤون الصحفية والإعلامية بإدارة الإعلام الخارجي أن الإدارة باشرت إجراءات تفعيل المكاتب الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية وتصحيح أوضاعها وأنه تجري مراجعة الإجراءات المتخذة بما يكفل تنشيط دور المؤسسات الإعلامية الأجنبية وضمان بيئة سليمة لممارسة عملها. وأكد بو نعيجة أن أحمد الأربد مدير إدارة الإعلام الخارجي أوعز إلى كافة الأقسام أن تضطلع بدورها في الدفع بهذه المكاتب لتصبح ذات فاعلية وتساهم في نقل التطورات الحاصلة على الأراضي الليبية بمهنية وموضوعية وتقديم كافة التسهيلات لممارسة عملها. و من جهته أكد المرغني جمعة ناجي مسؤول التواصل مع الصحفيين العرب والأجانب بالإدارة بأننا مقبلون على جملة من المتغيرات الإيجابية وأن الاتجاه نحو الاستقرار ودولة المؤسسات ينبغي أن يترجم في بيئة صحفية تضمن انسياب الأخبار والمعلومات بما يتناسب بما يجري على الأرض. وأكد أن هذه المكاتب تحتاج إلى وقفة جادة لوضعها في صورة تليق بمؤسساتها العالمية وبما يتوافق مع حضورها الإعلامي وإن هذه السنة ستكتمل المرحلة الأولى من خطة الإعلام الخارجي ليتم استقبال العام القادم 2019 برؤية واستراتيجية متطورة وآليات متجددة لتتوافق مع ما سيتحقق على الأرض من استقرار سياسي ومجتمعي.

