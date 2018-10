«السرّاج» يجتمع مع عميد بلدية مصراتة وآمر المنطقة العسكرية الوسطى

في إطار متابعة أوضاع البلديات بمختلف مناطق ليبيا، استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد وحضر اللقاء آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد. وتناول الاجتماع برامج وخطط البلدية لتحسين أداء القطاعات الخدمية حيث أكد الرئيس على أهمية التنسيق مع وزارة الحكم المحلي وتنفيذ البرامج وفقاً للأولويات. من جهة أخرى بحث الاجتماع المهام الموكلة للمنطقة العسكرية الوسطى في دعم المجالس البلدية الواقعة في نطاقها، وتطرق الاجتماع إلى عملية تأمين مدينة تاورغاء وتنفيذ ما تضمنه اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة واستكمال تهيئة المنطقة تمهيداً لعودة جميع الأهالي.

