سلامة يؤكد تزايد النشاط الإرهابي في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أن النشاط الإرهابي تزايد خلال الأشهر الأخيرة في ليبيا بما في ذلك في العاصمة طرابلس.

وقال سلامة من المغرب: “وقعت في الأشهر الأخيرة، أحداث هامة في ليبيا، بما في ذلك في منطقة الهلال النفطي.. لوحظت زيادة في النشاط الإرهابي في عدد من المناطق، بما فيها العاصمة طرابلس”.

وقد اجتمع سلامة في العاصمة المغربية، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب ناصر بوريطة، وناقشا الوضع الحالي في ليبيا، وكذلك السبل الممكنة للتغلب على الصراع وإطلاق العملية السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية