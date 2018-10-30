الفضائيّة الليبيّة: الفريق الناظوري يشدّد على ضرورة تأمين مطار بنينا وإخلائه من المظاهر المسلّحة

بنغازي 30 أكتوبر 2018 (وال) – عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلّحة ، رئيس الغرفة المركزية بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري، اجتماعاً الأحد مع رؤساء فروع الأجهزة الأمنيّة بمدينة بنغازي لمناقشة آخر المستجدات المتعلّقة بإعادة تنظيم مطار بنينا الدولي.

هذا وأصدر الناظوري تعليماته بشأن الالتزام بضبط الأمن ، داخل المطار والمحافظة على اختصاصات الأجهزة الأمنيّة ، مؤكداً على ضرورة احترام المسافرين وعدم السماح باستغلالهم أو التلاعب في إجراءاتهم ، بالإضافة إلى إخلاء المطار من كافة المظاهر المسلّحة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب زيارة مباغتة قام بها الفريق الناظوري إلى المطار بعد تزايد الشكاوي بشأن استغلال الركاب وبيع موظفي الشركات لبطاقات الصعود بشكل غير قانوني. (وال – بنغازي)

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