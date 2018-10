اجتماع أمني موسع لمناقشة الأوضاع في «الجفارة»

المتوسط:

عقد مدير مديرية أمن الجفارة العميد، ناصر إلطيف، اجتماعًا موسعًا بمنتسبي رجال المرور وعدد من الأجهزة الأمنية, وبحضور عميد بلدية العزيزية, وذلك بديوان المديرية بمنطقة العزيزية.

وجاء هذا الاجتماع، من أجل زيادة مهام ودور الأجهزة الأمنية المختلفة في حفظ الأمن والمجاهرة به وتسهيل حركة المرور خاصة أمام المرافق المهمة مثل المدارس داخل نطاق مديرية أمن الجفارة حتى يشعر الطلاب وأولياء الأمور بالأمن, وفق التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق, والخطة الأمنية الموضوعة.

