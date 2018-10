بعد مرور 48 ساعة من «هجوم الفقهاء».. «داخلية الوفاق» تُحذر من حرق مخلفات القمامة

المتوسط:

وجهت وزارة «داخلية الوفاق»، نداءً للمواطنين، بضرورة تجنب ارتكاب حرق مخلفات القمامة، التي من شأنها إشعال النار أو التسبب في نشوبها حفاظاً على سلامتهم وصحتهم وبيئتهم.

وأشارت وزارة «داخلية الوفاق»، أنه لوحظ خلال الأيام الماضية كثرة البلاغات حول وجود حرائق تعددت أسباب نشوبها وأدوات إشعالها, وكذلك اندلاع الحرائق بمخلفات القمامة ومخلفات الورش المختلطة بجميع أنواع الوقود والمحروقات وما إلى ذلك من مخلفات من شأنها أن تسبب في إشعال النيران, وما تشكله من خطر على الممتلكات الخاصة والعامة وانتشار الدخان الناتج عنها في تلوث البيئة ونشر الأمراض المزمنة والمستوطنة.

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد، أحمد المسماري، قد أفاد بأنَّ تنظيم داعش الإرهابي هاجم مدينة الفقهاء 200 كيلومتر جنوب مدينة سوكنة على الطريق الرابط بين منطقة الجفرة ومنطقة سبها وذلك يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر الساعة 11:30 ليلا.

وأضاف، أنه نتج عن الهجوم أربعة شهداء و10 مفقودين يرجح خطفهم من قبل الإرهابيين وكذلك حرق مركز شرطة المدينة وعدد 5 منازل و3 سيارات، موضحًا أنه بعد توجه الكتيبة 128 وسرية الحماية والتأمين بالمنطقة العسكرية الوسطى إلى المدينة خرج التنظيم باتجاه الجنوب وهاجموا بوابة الـ 400 واستشهد على إثرها أحد الجنود بالبوابة وجرح آخر.

