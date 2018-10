المتوسط:

أسفرت الانتخابات البلدية في بني وليد اليوم الثلاثاء عن انتخاب سالم أنوير عميدا للبلدية.

وكانت اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية قد أعلنت ، عن موعد انتخابات عمداء بلديتي بني وليد ودرج. والتي تعقد بفندق كورنتيا بالعاصمة طرابلس، تحت إشراف اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية “.

