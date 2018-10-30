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توقعات طقس ليبيا.. سحب رعدية وزخات مطر

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ستشهد مناطق غرب ليبيا تكاثراً للسحب الماطرة قادمة من مناطق الجنوب، وسط فرص لزخات أمطار ستستمر حتى يوم الخمس القادم، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار المركز الوطني في نشرته اليومية إلى أن درجات الحرارة ستكون معتدلة إلى حد جيد، من 20 إلى 27 درجة مئوية تقريباً على مناطق الشمال الغربي.

وستصل درجات الحرارة إلى نحو 32 درجة مئوية على مناطق سرت وأبونجيم، فيما ستصل إلى 37 درجة مئوية على مناطق الجنوب.

وبحسب المركز الوطني، تتراوح درجات الحرارة بمناطق الشمال الشرقي ما بين 26 إلى 34 درجة مئوية، وسط تحسن ملحوظ في حالة الطقس بالمنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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