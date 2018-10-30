الحرس البلدي سرت يضبط أدوية منتهية الصلاحية بصيدليات المدينة

أعلن جهاز الحرس البلدي بسرت إغلاق عدد من الصيدليات بالمدينة، بعد ضبط أدوية منتهية الصلاحية بها.

وقال رئيس جهاز الحرس البلدي بسرت، العقيد فتحي شكرني، إن الأدوية التي ضبطت نُقلت إلى مقر الجهاز لإعدامها، بحضور الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن «كميات الأدوية كانت كبيرة من أصناف مختلفة وخاصة المضادات الحيوية»، مشيرًا إلى أن الجهاز اتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، حيث أحيل أصحاب الصيدليات إلى النيابة العامة.

وأشار رئيس جهاز الحرس البلدي بسرت إلى أنه جرى إغلاق جميع الصيدليات المخالفة، ومخالفة صيدليات أخرى ليس لدى أصحابها رخص بمزاولة العمل.

وكذلك أكد الشكرني على مواصلة هذه الحملات بشكل دائم خلال الفترة القادمة.

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