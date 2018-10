المتوسط:

قال عضو مجلس النواب عن طبرق، أبو بكر بعيرة، إنَّ مجلس النواب فقد فاعليته السياسية وأصبح ضعيفا، ناهيك عن فشله في أداء دوره التشريعي، فأصبحت جلساته نظرية لا معنى لها.

وأضاف «بعيرة»، أن ليبيا كبيرة ومترامية الأطراف، وإمكانيات الجيش محدودة، مشيرًا إلى أن الانقسام الذي تشهده البلاد هو الذي أدى لازدياد الأطماع الخارجية بنا، متمنيا من السياسيين التوحد.

وأشار «بعيرة»، إلى أنه لا يخفى على أحد ما يمر به مجلس النواب من مشكلات، حيث تَصدَّر الحكم على نفسه، حيثُ جلساته تعقد دون نصاب، إضافة إلى تشتت المجلس.

The post برلماني: جلسات «النواب» نظرية لا معنى لها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية