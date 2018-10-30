أهالي المختطفين من حقل الشرارة يعتصمون امام المؤسسة الوطنية للنفط

نظم اهالي المخطوفين من الحقول النفطية وعدد من زملائهم واصدقائهم صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية امام المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس مطالبين بمساعدتهم في البحث عن ابناءهم المختطفون أثناء اداء عملهم.

وناشد الاهالي في بيان صدر عنهم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الداخلية الي التحرك الواجب والمناسب واتخاذ كل الترتيبات لاستنقاذ ابنائهم من ايدي مختطفيهم وملاحقة الفاعلين قضائيا ونحمل مسؤولية سلامة ابناءنا المخطوفين على المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية ونطالبهم بإطلاق سراحهم فورا وبدون قيد او شرط.

وقال حمدي مسلم المتحدث عن عائلة المخطوف اشرف مسلم بأن ابنهم وزميله المواطن الايطالي فالنتينو خطفوا اثناء تأدية مهامهم بمحطة التحكم التابعة لحقل الشرارة .

واضاف سعينا لمدة ثلاثة اشهر الي طرق مختلف الابواب من جهات حكومية الي منظمات حقوقية وانسانية لمساعدتنا في البحث عن ابنائنا والتفاوض مع الخاطفين ولم تثمر مساعينا عن اي انفراج سواء مكالمة هاتفية وحدة عبر فيها ابنينا ” اشرف ” بعبارات حزينة ومؤلمة عن ما يعانيه وزميله من مرض وتعب واجهاد والم وتعذيب .

يشار الي المواطن الليبي ” اشرف مسلم ” والمواطن الايطالي ” فالنتينو ” كنا قد خطفا من وحدة التحكم التابعة لحقل الشرارة الذي تديره شركة اكاكوس للخدمات النفطية خلال شهر يوليو الماضي.

ويذكر بأن المؤسسة الوطنية للنفط والحقول التابعة لها تعرضوا خلال العام الحالي الي سلسلة من الهجمات التي نتج عنها عمليات خطف واستشهد أثنان من موظفيها في العاصمة طرابلس .

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