المغرب يؤكد دعمه لحل مشكل الملف الليبي

أكدت المملكة المغربية على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة على ضرورة التوصل إلى حل بين الليبيين،تحت رعاية الأمم المتحدة، لتحقيق تسوية نهائية للأزمة التي يمر بها هذا المغاربي ،

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين بالرباط عقب لقائه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة شدد فيه على أن بلاده تدعم الحلول التي تأتي من الليبيين أنفسهم، في إطار جهود الأمم المتحدة باعتبارها الهيئة الوحيدة القادرة على حل هذه المشكلة

وأكد بوريطة أن المملكة تدعم جميع الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه حتى وإن كان التقدم بطيئا في بعض المجالات، إلا أن البعثة تمتلك قواعد صلبة تنطلق منها ، تهدف إلى مساعدة الشعب الليبي الشقيق- حسب وصفه –

وأشار إلى أن المغرب تولي اهتماما خاصا لحل هذه المشكلة ، مسلطاً الضوء على المساهمة التي ترغب المملكة في تقديمها إلى ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة ، لا سيما في إطار اتفاق الصخيرات ومختلف المقترحات المقدمة اليوم لإخراج ليبيا من هذا المختنق السياسي.

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