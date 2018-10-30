مصدر بـ”الرماية” الليبي يكشف السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة المنتخب ببطولة الدوحة

أكد مصدر من الاتحاد العام الليبي العام للرماية، الأحد، أن عدم مشاركة المنتخب الليبي في بطولة الدوحة بقطر، راجع إلى قلة الإمكانيات.

ونفى المصدر في تصريح لـ”عربي21″ المزاعم التي أشارت إلى أن رئيس الاتحاد الليبي للعبة عادل قريش، أرجع عدم المشاركة إلى “دعم دولة قطر للإرهاب في ليبيا”.

وكان رئيس الاتحاد الليبي للعبة عادل قريش قد أصدر رسالة وجهها إلى رئيس الاتحاد العربي للرماية أبلغه فيها مقاطعة الاتحاد الليبي للعبة للبطولة العربية في الدوحة، في القترة ما بين 15 إلى 24 تشرين الثاني / نوفمبر القادم، بسبب ما “وصفها بدعم النظام القطري للحرب والإرهاب في ليبيا”.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن رئيس الاتحاد الليبي العام للرماية عادل قريش، اجتمع منذ عدة أشهر بمسؤول إماراتي عن الملف الليبي في دولة الإمارات وحصل منه على أموال ووعود بالدعم.

وأضاف، أن قريش تحصل على دعم مادي من رئيس الحكومة الموازية في مدينة البيضاء، شرق ليبيا، عبد الله الثني، مؤكد دعم رئيس الاتحاد الليبي للرماية للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأكد المصدر أن قريش اتخذ قرار المقاطعة دون أن يجتمع مع الجمعية العمومية، ويعرض عليها هذا القرار السياسي، الذي ليس له علاقة بالرياضة، مشيرا إلى عدم علم هيئة الشباب والرياضة التابعة لحكومة الوفاق الوطني بقرار مقاطعة بطولة قطر.

ورفض المصدر تسييس الرياضة، خاصة وأن تصريحات رئيس الاتحاد الليبي للرماية جاءت على مواقع وقنوات محلية ليبية مؤيدة لطرف سياسي محدد في الصراع الدائر في ليبيا.

المصدر/ عربي 21