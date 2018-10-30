صوان يطالب حكومة الوفاق بوقف تمدد الإرهاب فى جنوب ليبيا

ليبيا – علق رئيس حزب العدالةو البناء ، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية ، محمد صوان على هجوم الفقهاء قائلاً بأن الإرهاب يضرب ليبيا مرة أخرى وتحديداً فى هذه المنطقة الواقعة فى الجنوب الليبي .

ومن خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أدان صوان العمل الإرهابي الذي إستهدف منطقة الفقهاء لافتاً إلى أن سبب الهجوم هو إستغلال منفذيه للفوضى والفراغ الناتج عن إنقسام المؤسسات الأمنية والسياسية.

ودعا رئيس حزب العدالة و البناء حكومة الوفاق وبشكل عاجل لتفعيل ودعم المؤسسات الرسمية خاصة الأمنية والعسكرية لإنهاء الفراغ الأمني ومنع تمدد الإرهاب وإعطاء أهمية قصوى لرفع المعاناة عن أهل الجنوب الذين قال بأنهم يتحملون القسط الأكبر من تداعيات الأزمة السياسية.

ونوّه صوان فى ختام تصريحه إلى تداعيات تغيب ممثلي الجنوب في المجلس الرئاسي بشكل كامل عن قضايا منطقتهم وعدم تواصلهم المباشر مع الناس فى مناطقهم وإيجاد حلول لمعاناتهم أو التخفيف منها ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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