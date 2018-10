«محلي المؤقتة» تُصدر بيانًا شديد اللهجة للبلديات التابعة لها

المتوسط:

أصدرت وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، بيانًا، تحذر فيه جميع البلديات التابعة للحكومة من التواصل أو الاتصال أو العمل بأي قرارات أو توجهات غير صادرة عنها أو عن الحكومة، وذلك ردءًا لأي خلل في بنية البلديات.

وجاء هذا التحذير في أعقاب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن اتصال «سالم بن تاهية» برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح باعتباره مندوبًا عن مفوضية الانتخابات، وذلك لغرض التنسيق ومعرفة الأوضاع والترتيبات الأمنية المطلوبة لإجراء الانتخابات بالمجالس البلدية بالمنطقة الشرقية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن بالاتصال مع القنوات المعنية بالحكومة المؤقتة تبيّن أن “بن تاهية” هو مندوب عن وزارة الحكم المحلي لحكومة الوفاق، مشددة على أن هذا يعد محاولة لخرق ما أجمع عليه الرأي العام وأقرته الحكومة الشرعية.

