تحويل ميدان الشهداء بطرابلس موقفًا للسيارات يواجه بانتقادات

طرابلس-العنوان

تُعد الساحات العامة والميادين في معظم المدن الكبرى ذات شهرة سياحية كبيرة خاصة وأن بعضها قد شهد أحداثًا تاريخية مختلفة، والتي غالبًا ما تقع في جزء مهم وحيوي من البلاد.

وفي ليبيا يعد “ميدان الشهداء” في العاصمة طرابلس مكانًا حيويًا منذ تأسيسه في عشرينيات القرن العشرين حيث شهد الميدان عدة أحداث تاريخية خلال الفترات السياسية المختلفة التي مرت على البلاد.

وتتفرع من الميدان عدد من الشوارع الرئيسية في طرابلس إضافة إلى وجود العديد من المباني المطلة حوله مثل “السرايا الحمراء” التاريخية والتي تعتبر من أهم معالم طرابلس.

وأثار تحويل مديرية أمن طرابلس منذ يومين “ميدان الشهداء” إلى “موقف للسيارات” موجة من الانتقادات، حيث لقي إعلان القرار من قبل مكتب العلاقات بالمديرية على حسابه بموقع “فيسبوك” اعتراضًا واسعا من قبل المتابعين.

كما دعا عدد من النشطاء على حساباتهم الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي إلى وقف القرار، معتبرين أنه تصرف غير حضاري.

وقالت المديرية إن تحويل الميدان لموقف للسيارات جاء بناء على تعليمات مدير الأمن العميد صلاح الدين السموعي بالتنسيق مع بلدية طرابلس.

وأفادت المديرية أن فتح “ميدان الشهداء” ليكون موقف للسيارات جاء بعد منع اصطفافها بالشوارع المجاورة تجنبا للازدحام.

وقالت، إن مواعيد ركون السيارات داخل الميدان سوف يكون من صباح يوم الأحد إلى مساء يوم الخميس ويوم الجمعة والسبت يمنع ركون السيارات فيه.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية