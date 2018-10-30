لهذا السبب.. داخلية الوفاق تطالب المواطنين بعدم إحراق النفايات في الشوارع

ليبيا – وجهت وزارة داخلية الوفاق اليوم نداءً للمواطنين لتجنب إشعال النيران ، في النفايات والقمامة ، ومخلفات الورش المختلطة بمختلف أنواع الوقود والمحروقات .

داخلية الوفاق لاحظت بحسب مكتبها الاعلامي كثرة البلاغات حول وجود حرائق تعددت أسباب نشوبها وأدوات إشعالها، كاندلاع الحرائق بمخلفات القمامة ومخلفات الورش المختلطة بجميع أنواع الوقود والمحروقات وما إلى ذلك من مخلفات من شأنها أن تسبب في إشعال النيران وما تشكله من خطر على الممتلكات الخاصة والعامة وانتشار الدخان الناتج عنها في تلوث البيئة ونشر الأمراض المزمنة والمستوطنة.

يذكر أن صحيفة المرصد قد نشرت يوم أمس تقريراً عن إضطرار بعض المواطنين ، للتخلص من النفايات والقمامة ، بإضرام النار فيها في مشهد تكرر ، وسط الأحياء والأزقة والشوارع الرئيسية هذه الأيام ،حسب إفادة بعض الأشخاص ، مسبباً سحب دخانية سوداء اللون تؤثر بشكل مباشر في القدرة على التنفس واستنشاق الهواء ، على المارين قربها أو حتى المتواجدين على بعد مسافات منها .

وقد لجاء البعض لحرق القمامة بعد يأسهم من ، قيام الحكومة والشركة العامة للخدمات بحل أزمة تكدس وإنتشار القمامة في كل مكان ،برغم الاجتماعات والتصريحات والوعود التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز السرج ونائبه أحمد معيتيق ، وتحديده مهلة لشركة الخدمات العامة لحل الأزمة ومعالجتها ، وفيما خصصت ميزانيات وصرفت أموال لتخلص من المخلفات بكل أنواعها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية