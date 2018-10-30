وزير تعليم الوفاق يعلن تنسيب 12,357 طالبا وطالبة بالجامعات والكليات الليبية

أعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، تنسيب 12,357 طالبا وطالبة من خريجي الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي (2017 ـ 2018) بالجامعات والكليات الليبية حسب رغباتهم.

وجرى ذلك خلال الجولة الأولى من التنسيب التي أقيمت بمدرج الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في جنزور بطرابلس، وبحضور عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر وعدد من رؤساء الجامعات ومديري المراكز والإدارات بالوزارة، وذلك ضمن طرح رؤية الوزارة الجديدة التي تقوم بها لإصلاح القطاع.

وأوضح عبدالجليل، أن عدد الطلبة الذين سجلوا في الجولة الأولى بلغ 14,657 طالباً وطالبة، استطاعت الوزارة تنسيب نحو 12,357 حسب رغباتهم بمختلف الجامعات والكليات، بينما لم يتم تنسيب 2,300 طالبا وطالبة.

وأشار عبدالجليل، إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية لكل الطلبة الذين تم تنسيبهم على شريحة الاتصالات (الشفرات) التي زودتهم بها الوزارة خلال فترة الامتحانات العام المنصرم، مؤكدا إمكانية تسجيل الطلبة الذين لم يتم تنسيبهم في الجولة الثانية من التنسيب من خلال الموقع الذي سيتم تفعيله خلال اليومين القادمين والتي ستستمر إلى الثالث من نوفمبر المقبل.

وقدم وزير التعليم المفوض، عرض مرئي توضحي خلال عملية التنسيب أوضح من خلاله طريقة قبول الطلبة، منوها إلى أن الوزارة راعت كل المشاكل التي كانت تحدث في السنوات السابقة، وفق ما نشرت وزارة التعليم على صفحتها في “فيسبوك” أمس الإثنين.

وركز عثمان عبدالجليل خلال آلية تنسيب الطلبة على القدرة الاستيعابية للجامعات والكليات بمختلف المدن الليبية، إضافة إلى رغبة الطالب في المجال الذي يرغبه من خلال تحديد رغبتين عبر منظومة التسجيل التي أطلقتها الوزارة المدة الماضية، ومتوسط درجات الطالب بالمواد التي لها علاقة بالتخصص الذي يرغب الطالب للدراسة فيه.

يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2017-2018 الماضي، بلغ 58,588 طالبا وطالبة، نجح منهم 22,127، فيما أجرى عدد 35,882 طالبا وطالبة امتحانات الدور الثاني.

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