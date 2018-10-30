هيئة الاتصالات بحكومة الوفاق: فيصل قرقاب لا يمثل الشركة الليبية للبريد والاتصالات

أكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أن فيصل أحمد قرقاب لا يمثل الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة وفقا لأحكام القضاء.

ونوهت الهيئة في بيان صادر عن رئيسها سامي الفنطازي أمس الإثنين، إلى الأنباء التي وردت إليها عن تغطية وسائل الإعلام للاجتماع الذي عقد أمس برأسة فيصل قرقاب بادعائه تمثيله صفة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

وأشار البيان، إلى الحكم القضائي رقم 377 لسنة 2018 الصادر عن محكمة شمال طرابلس الابتدائية في الثالث من يونيو الماضي، ضد قرقاب والقاضي بشطب قيد القرار رقم 2 لسنة 2016، الذي صدر في 30 مايو الماضي عن السجل التجاري للشركة الليبية القابضة رقم (66690) والإبقاء على القيود السابقة لصالح عادل رجب مركوس باعتباره الممثل القانوني للشركة.

وكانت الشركة الليبية القابضة قد أعلنت في بيان لها، تعرض مقرها في شارع الزاوية بطرابلس الأحد الماضي إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة برفقتهم القنصل العام الليبي بتونس محمد بن شعبان المرداس، والذين أفادوا بأنهم تابعين إلى لجنة الترتيبات الأمنية.

وطالب مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة عادل مركوس كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص للتدخل وبشكل عاجل لإيقاف مثل هذه الخروقات والأعمال غير المسؤولة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في 12 فبراير الماضي، إيقاف التعامل مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب.

ونقلت الهيئة في رسالة رئيسها سامي الفنطازي إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج نفي مستخرج القابضة برئاسة قرقاب بناء على الحكم الصادر من رئيس محكمة جنوب طرابلس ومنح مستخرج حديث لعادل مركوس بصفته ممثلا قانونيا وحيدا للشركة ورئيس مجلس إدارتها إلى حين صدور الحكم النهائي من محكمة استئناف طرابلس.

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