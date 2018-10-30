أهالي المختطفين من حقل الشرارة يعتصمون أمام المؤسسة الوطنية للنفط

نظم اهالي المخطوفين من الحقول النفطية وعدد من زملائهم واصدقائهم صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية امام المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس مطالبين بمساعدتهم في البحث عن ابناءهم المختطفون أثناء اداء عملهم.

وناشد الاهالي في بيان صدر عنهم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الداخلية الي التحرك الواجب والمناسب واتخاذ كل الترتيبات لاستنقاذ ابنائهم من ايدي مختطفيهم وملاحقة الفاعلين قضائيا ونحمل مسؤولية سلامة ابناءنا المخطوفين على المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية ونطالبهم بإطلاق سراحهم فورا وبدون قيد او شرط.