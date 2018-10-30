تواصل المعارك في درنة ومقتل قيادي إرهابي

شهدت محاور وسط البلاد والمغار بدرنة، معارك متواصلة منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وسُمعت أصوات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في كل أرجاء المدينة.

وبعد وصول الدعم العسكري إلى درنة المتمثل في مدرعات جديدة، بدأت قوات الجيش الوطني باقتحام آخر معاقل الجماعات الإرهابية في محاولة لحسم المعركة التي طال أمدها أكثر من المتوقع.

وقالت مصادر إن المدعو سراج بدر، أحد القيادات الإرهابية، قتل في محور المدينة القديمة، وهو أحد المسؤولين عما كان يعرف بمديرية أمن درنة سابقاً .

من جهته، انتشل الهلال الأحمر رفاة 5 أشخاص مجهولي الهوية من منطقة المغار بعد عمليات بحث واسعة في المناطق التي تم تحريرها من قبضة الإرهاب.

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