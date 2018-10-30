مستند | الذباب الإلكتروني يطيح بـ ” الزروق ” فى فخ مُحرج !

ليبيا – إذاً هو ” الذباب الإلكتروني ” مجدداً ، مصطلح ظهر فى الآونة الأخيرة فى ليبيا والمنطقة العربية أبطاله أشخاص مجهولون تقف خلفهم جهات وتيارات تنفق عليه بسخاء ولا هم لها سوى تضليل المتابع عبر وضعه فى مشهد إعلامي مرتبك يؤثر على رؤيته وقراره تجاه القضايا والأشخاص ، ساحة حربهم هي مواقع التواصل الإجتماعي ، وسلاحهم هو صفحات مزورة تنتحل أسماء مؤسسات إعلامية وشخصيات سياسية وقواتهم المساندة هي برنامج ” فوتشوب ” .

ما لبث رئيس الإتحاد الليبي العام للرماية عادل قريش عن إعلان مقاطعتهم للبطولة العربية الرابعة عشر المقامة فى دولة قطر شهر نوفمبر القادم ، حتى إنطلق الذباب الإلكتروني فى فضاء موقع فيسبوك معلناً حرب ضروس على الإتحاد ورئيسه لا هوادة فيها وكان لصحيفة المرصد عبر صفحتها المزورة التي يديرها الذباب نصيب فيها .

ففى هذا المنشور الممول على سبيل المثال عبر صفحة المرصد المزورة على موقع فيسبوك ينشر الذباب تصريحاً مفبركاً لعادل قريش مفاده موافقته على طلب إماراتي مزعوم لمنع مشاركة الرياضيين الليبيين فى البطولة العربية المقامة فى قطر ، أي وكأن قرار المقاطعة قد جاء بطلب إماراتي نظراً للخصومة والخلاف بين البلدين !

كيف تُحول كذب الذباب إلى حقيقة ؟

توفي وزير الإعلام النازي ” باول غوبلز ” منذ عقود طويلة لكن نظريته الإعلامية أثناء الحرب ظلت على قيد الحياة حتى اليوم وتقوم على أسس بسيطة ألا وهي ” بالغ فى كذبك ، فكل ما كبرت الكذبة سهُل تصديقها ” وهو ما قام به على مايبدوا موقع ” عربي 21 ” القطري الموالي لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا عند تناوله لموضوع قريش .

ففي هذا المقال يزعم موقع عربي 21 نقلاً عن مصدر مجهول بأن قريش إلتقى فى دولة الإمارات قبل أشهر بمسؤول إماراتي مسؤول عن الملف الليبي وحصل منه على أموال ودعم نظير إعلان مقاطعته لبطولة قطر العربية لكن عادل قريش يؤكد وبإثبات جوازي سفره القديم والحالي بأنه لم يدخل إلى دولة الإمارات فى حياته مطلقاً .

يضيف موقع عربي 21 نقلاً عن ذات المصدر المجهول بأن قريش تلقى دعماً مالياً من الحكومة المؤقتة وبأنه يدعم ” اللواء المتقاعد خليفة حفتر ” هو حفتر ذاته الذي كان ذات الموقع قد نقلاً عن مصدر مجهول أيضاً فى أبريل الماضي نبأ وفاته فى باريس بعد إصابته بجلطة ونزيف دماغي وشلل وماء فى الرئة لا علاج منه !

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المرحلة الثانية

بناءً على نظرية ” غوبلز ” النازي يتوجب على مروج الخبر البحث على سند آخر ليثبت به صحة الرواية وإضفاء الحقيقة عليها ضمن تسلسل زمني يبدأ أولا بالتشكيك ثم التسريب ثم الإثبات ومن هنا جاء دور الذباب مستخدماً ” سلاح الفوتشوب ” للنيل من الخصم ألا وهو عادل قريش رئيس الإتحاد الليبي للرماية وإغتياله معنوياً وتدمير سمعته وصورته الذهنية أمام المتابع وتصويره على أن قراره بمقاطعة البطولة العربية فى قطر لم يكن نابعاً من إرادته وقناعته بذلك بل لأنه ” مأجور ومدفوع الأجر من الإمارات ” .

فقد تداول الذباب صورة مزورة لمراسلة على إنها صادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة فى دولة الإمارات عبدالمحسن الدوسري تنص على تقديم دعم قيمته 2 مليون يورو لعادل قريش كماكفأة له على قراره بمقاطعة البطولة العربية فى دولة قطر وبأن قرار المقاطعة جاء بطلب إماراتي ، ليتضح لـ المرصد وعند البحث بدقة بأن المراسلة ليست سوى مراسلة داخلية للهيئة الإماراتية وقد جرى تعديلها والتلاعب بها بواسطة ” الفوتشوب ” .

وتنص المراسلة الإماراتية الأصلية ( للإطلاع عليها من مصدرها إضغط هنا ) على تشكيل لجنة داخلية للنظر فى شأن داخلي يتعلق بإقامات الرياضيين الأجانب المقيمين على أراضي الإمارات والمشاركين من خلال أفرقتها فى البطولات المختلفة وفى هذه الصورة يمكن إيجاد الفروقات بين المراسلة الأصلية والمزورة التي لفق بها الذباب وبطريقة بدائية جداً تهمة العمالة بسبب موقفه بشأن مقاطعة بطولة قطر ، ومنها مثلاً :

1 : تطابق التوقيع فى الأسفل مع شطب الجزء العلوي منه عند تعديل الصورة المزورة ، 2 : فى القرار الأصلي ثمة تصحيح فى التاريخ مكتوب بخط اليد جرى تعديله أيضاً فى المزورة بخط اليد ، 3 : تطابق التعرج فى أسفل ترويسة الورقة بين الأصلية والمزورة ، 4 : وجود علامة نقطة ناجمة عن خطأ مطبعي فى أعلى عنوان المراسلة الأصلية نسى الذباب شطبها عند تزوير المستند المزور ، 5 : كتابة رقم المراسلة فى الوثيقة المزورة بالأرقام العربية ۱۱٥ ثم إستكماله بالاتينية عبر كتابة 2018 بينما تشير المراسلات الأصلية إلى عدم إستخدام الهيئة للأرقام العربية فى مراسلاتها وقراراتها على الإطلاق سواء عند الطباعة أو الكتابة بخط اليد !

أ زمة !

وبناءً على المستند المزور أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق وهو أرفع مسؤول رياضي أولومبي ليبي رفضه التام لأي دعم مالي من خارج البلاد، موجهاً رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحاد الإماراتي للرماية، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قائلاً : ” رغم الظروف الصعبة التي تعانيها ليبيا، إلا أنها ستتعافى حتما، وأنها لن تنكسر، أمام بعض الإغراءات المالية” .

وإعتبر الزروق وبناءً على ذات التزوير بأن تلقى الاتحاد الليبي للرماية تلقى أمولاً من الأمارات مايبعني دعوة صريحة من نظيره الإماراتي لعدم المشاركة في البطولة العربية للرماية، المقرر إقامتها في قطر، على خلفية بعض الصدمات السياسية بين البلدين الخليجيين، مقابل منح اتحاد الرماية الليبي 2 مليون يورو مؤكداً إلتزامهم بميثاق الشرف الأولمبي وقال : ” ليبيا لا تشترى بالمال فهي قادرة على دعم لاعبيها واتحاداتها دون الاعتماد على أحد “.

ولم يقع الزروق وحده فى هذا الفخ بل تبعه فى ذلك الإعلامي الرياضي محمود المجعوك المسؤول بالإتحاد الفرعي لكرة القدم فى مصراتة الذي تحول حائط صفحته على فيسبوك إلى منصة لشتم وتخوين عادل قريش بناءً على المستند المزور ! .

قريش يسخر

ومن جهته نفى رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش بطبيعة الحال صحة المستند المزور معرباً عن سخريته من الذين تداولوه على أنه حقيقة مثبتة ضده فى الوقت الذي وضعوا أنفسهم فيه فى خانة الشك والشبهات بدلاً أن يضعوه هو فى هذه الخانة .

وقال قريش اليوم الثلاثاء فى تصريح لـصحيفة المرصد التي منحته مساحة للرد على ماجاء فى الصفحة التي تنتحل إسمها قائلاً بأن ماجرى هو أزمة كبيرة ومحرجة لبطلها رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق الذي إنجر خلف مستند مزور وصرح بناءً عليه بتصريح هجومي حاد تضمن تخويناً مبطناً له بالعمالة وقبول الرشوة الرياضية لأغراض سياسية ! .

وأكد قريش تمسكه بقراره بشأن مقاطعة البطولة العربية المقامة فى قطر مهما كلفه الثمن معتبراً بأن هذه الحملة الشعواء التي طالته من أكاذيب وتزوير مستندات وتسخير لجيوش إلكترونية حرضت ضده فى محاولة لإغتياله معنوياً ومهنياً ليست سوى دليل إضافى على صواب قراره بمقاطعة كل ما له علاقة بالدوحة .

الذباب يستخف بالجميع

وعلى سبيل المثال فأنه يمتلك حسابات على فيسبوك باسم قنوات ليبيا الحدث و ليبيا روحها الوطن ، يقوم من خلاليهما بنشر منشورات تتضمن أخبار مزيفة لتأليب الرأي العام على هذا الشخص أو ذاك ومن الامثلة على ذلك فبركته لتصريح ساذج نسبه للواء عبدالرازق الناظوري مفاده إن جماعة الإخوان المسلمين إستجلبت ذبابة ناقلة للمرض لكي تستهدف الجيش الأمر الذي أثار سخرية بعض المعلقين الذين إستخف الذباب بعقولهم و إنطلت عليهم هذه الحيل إضافة لإنشاء حساب مزور للناظوري وآخر باسم جاب الله الشيباني وثالث باسم عارف النايض ورابع باسم أحد أبناء المشير حفتر وباسم الناشطة مريم الطيب و النائبة سهام سرقيوة والمستشار عقيلة صالح والباحث نعمان بن عثمان إلى آخره من عشرات الحسابات التضليلية التي تنشر محتوى سلبي يصب إيجاباً فى خانة جماعة الإخوان .

وبهذه المناسبة تنوه صحيفة المرصد إلى عدم مسؤوليتها على كل ما ينشر فى الصفحة الممولة المزورة التي تنتحل إسمها وتؤكد على أن صفحتها الرسمية هي فقط التي تحمل عنوان facebook.com/ObservatoryLY على موقع فيسبوك وهو ذات العنوان الذي يمكن التأكد منه عبر وجوده على شاشة قناة المرصد الفضائية على قمر نايل سات تردد ‏11524 / H / 27500 كما تذكّر بأنها مسؤولة فقط على المحتوى المنشور داخل موقعها www.almarsad.co . المرصد – خاص

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