المتوسط:

طالب وفد بلدية الكفرة وزير الصحة بحكومة الوفاق، باستحداث مكتب لعلاج الجرحى في البلدية يتولى علاج جرحى الحروب التي تشنها “العصابات” القادمة من خارج الحدود الليبية؛ وذلك خلال اجتماعهم مع السيد الوزير ظهر اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة.

وأشار الوفد الذي ضم عميد البلدية ومدير إدارة الخدمات الصحية بالمنطقة ومدراء عدد من المستشفيات والمراكز الصحية؛ إلى عدم استلام المرافق الصحية بالمنطقة لبنود الإمداد. الطبي من مخازن الإمداد التابعة للمنطقة الشرقية؛ في الوقت الذي تتوفر فيه التطعيمات ومشغلات الغسيل الكلوي بالمرافق التابعة للبلدية بعد استلامها من مخازن الإمداد الطبي في مدينة طرابلس.

The post وفد بلدية «الكفرة» يطالب باستحداث مكتب لعلاج جرحى الحروب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية