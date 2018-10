التقى وزير الصحة المفوض “عمر بشير الطاهر” مدير إدارة الشؤون العلاجية ” عادل جمعة العبيدي” ظهر اليوم؛ بعد صدور قرار بتولي الأخير مهام مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة.

وبحسب المادة رقم (1) من قرار المجلس الرئاسي رقم (1400) لسنة 2018 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري؛ تستحدث إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة؛ وتؤول إليها كافة الاختصاصات المناطة بإدارة النفقات الصحية ومكتب شؤون اللجان المركزية للعلاج.

ووفقاً للمادة رقم (3) من نص القرار تتولى إدارة الشؤون العلاجية على وجه الخصوص اقتراح الأسس والمعايير للعلاج بالداخل والخارج؛ والمشاركة في وضع الدراسات والبحوث التي ترفع من مستوى الخدمات العلاجية؛ إلى جانب التدقيق في الخدمات العلاجية المقدمة من القطاع الخاص التي تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة وإعداد الملاحظات الفنية والمالية بشأنها.

أيضاً تتولى الإدارة التنسيق مع الملاحق الصحية في الخارج لمتابعة الحالات المقرر علاجها بالخارج؛ والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد ميزانية المرافق الصحية العامة؛ والمشاركة في إعداد مشاريع العقود المبرمة بين وزارة الصحة والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص.

The post وزير الصحة يلتقي مدير إدارة الشؤون العلاجية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا