«الوطنية للنفط» تنظم زيارة ميدانية لمرسى البريقة

قام عضو مجلس الإدارة لشؤون الصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والإتصالات بالمؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لمرسى البريقة النفطي.

وتضمنت الزيارة عدة مرافق بالمرسى وكان أهمها رصيف الميناء، حيث قدّم المهندسون والمختصون بالمرسى شرحاً وافياً لعضو مجلس الإدارة والوفد المرافق له عن الآلية التي يتم عن طريقها شحن النفط إلى النواقل.

كما تم التطرق إلى المشاكل التي تعاني منها الأرصفة، وما تحتاجه من أعمال صيانة لإعادة مرافق الميناء للعمل بأفضل كفاءة وبالشكل المطلوب أثناء عمليات الشحن وفي أقرب وقت ممكن.

ومن جهته أكد عضو مجلس الادارة دعم المؤسسة الكامل للشركة على جميع الأصعدة، وأثنى على الدور البارز الذي يقوم به العاملون بمرسى البريقة النفطي.

رافق جاد الله خلال الزيارة كل من رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، وعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بالشركة فرج المشاي، وعدد من المستشارين والمدراء العموم ومدراء الإدارات من المؤسسة وشركة الخليج العربي للنفط.

