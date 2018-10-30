وسائل إعلام : فشل مخطط لخطف السفير الصيني لدى ليبيا بعد وصوله إلى طرابلس

ليبيا – أكدت قناة العربية الحدث تعرض القائم بالأعمال الصيني لدى ليبيا ” لي زيغو ” لمحاولة إختطاف بعد وصوله إلى مطار معيتيقة فى العاصمة طرابلس مساء الثلاثاء .

ومن جهتها قالت صحيفة العنوان الليبية أن السفير الصيني كاد أن يتعرض للخطف على يد ” مليشيا ” كانت تنتظره خارج المطار قبل أن يتم إحباط المخطط من قبل مليشيا أخرى ، وفقاً للصحيفة .

وأكدت الصحيفة بأن المخطط كان يهدف إلى خطف ” زيغو ” فور خروجه من المطار إلى الشارع فى عملية تشبه خطف السفير الاردني السابق لدى ليبيا فواز العيطان وغيره من الدبلوماسيين الاجانب وذلك بهدف طلب الفدية .

ولم يتسنى لصحيفة المرصد الحصول على أي تعليق حول الحادثة وملابساتها من السفارة الصينية فى ليبيا المقيمة منذ سنة 2014 فى العاصمة التونسية تونس بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وكذلك لمعرفة ما إذا كان السفير قد دخل بالفعل إلى طرابلس أم لا.

المرصد – متابعات

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