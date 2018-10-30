“قرار” يحوّل ميدان الشهداء لموقف للسيارات

حرم قرار مديرية أمن طرابلس بتحويل ميدان الشهداء لموقف للسيارات، المواطنين من التجول في الميدان كنوع من التنزه والاستمتاع بأوقات الفراغ.

ويأتي القرار بحسب ما نشرت المديرية على صفحتها في “فيسبوك”، لتخفيف ازدحام المركبات في الشوارع المحيطة بالميدان، وسيُسمح للسيارات بالاصطفاف فيه من الأحد إلى الخميس.

ويرى متابعون أن القرار اتخذ دون دراسة، لأن السيارات ستشوه جمالية المكان الذي اعتاد الليبيون على ارتياده، كما أنه يعتبر رمزا سياسيا شهد الكثير من الأحداث التي لا تنسى.

ويؤكد المتابعون أن السعي لحل مشكلة الازدحام جاء بقرارات خاطئة، فبدل من التفكير في إنشاء مواقف للسيارات يتجه المسؤولون إلى أبسط الحلول، ليكون الميدان شاهدا على هول ما اتخذ في حقه من فرض سياسة الأمر الواقع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية