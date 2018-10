إدارة الخدمات الصحية ببنغازي تقوم بزيارة ميدانية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل

قام الفريق المكلف من إدارة الخدمات الصحية – بنغازي صباح أمس الاثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 م بزيارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالكويفية.

حيث أن الفريق مكون من مدير مكتب أمانة السر بإدارة الخدمات الصحية بنغازي رمزي بولغيب، ومدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي أحمد العوامي، وطبيب الصحة العامة حكيم الزوي.

حيث استقبلهم رئيس جهاز الشرطة القضائية، والتقوا بعد ذلك بالعقيد ناصر الزاوي مدير إدارة الشؤون الصحية بجهاز الشرطة القضائية، وصلاح نجم مسؤول الرعاية الصحية بالمؤسسة وأعطوهم فكرة وافية عن الخدمات الصحية التي تقدم بهذه المؤسسة والمشاكل والصعوبات التي تواجههم في تقديم هذه الخدمات.

كما قاموا بزيارة للعيادتين الداخلية والخارجية بالمؤسسة واطلعوا على الخدمات الصحية التي تقدم للنزلاء، وسيقوم الفريق بإعداد تقرير مفصل عن هذه الزيارة لمدير الإدارة بهدف تحسين الخدمات الصحية واستمرار التعاون بين المؤسسة وإدارة الخدمات الصحية – بنغازي.

يشار إلى أن هناك فريق من مكتب الرعاية الصحية الأولية ويسانده المركز الصحي بنغازي الجديدة قام بتطعيم العاملين بالمؤسسة وكذلك قسم النساء والأطفال المرافقين لأمهاتهم وسيقوم بزيارة ثانية لتكملة التطعيمات.

كما أفاد رمضان الفيتوري مدير برنامج التطعيم في بنغازي بأن هناك خطة لتطعيم جميع النزلاء بالمؤسسة.

