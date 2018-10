وزير «اقتصاد الوفاق» يسعى لإعادة عمل الشركات التركية في ليبيا

المتوسط:

التقى الدكتور علي العيساوي وزير الاقتصاد و الصناعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، السفير التركي في ليبيا “احمد دوغان” في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، بحضور احمد العكاري مدير التجارة الخارجية بالوزارة .

وقال السفير التركي ان بلاده مستعدة للوقوف مع الدولة الليبية للنهوض بالاقتصاد الوطني، و إنها تتابع عن كثب الاصلاحات الاقتصادية التي تشرف عليها الوزارة و تأثيرها على التعاون التجاري و الاقتصادي بين البلدين.

وأكد العيساوي على ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين وعودة الشركات التركية للعمل مجدداً في ليبيا.

