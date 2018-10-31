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مصادر: السفير الصيني لدى ليبيا تعرض لمحاولة اختطاف

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تناولت وسائل إعلام ليبية وأجنبية خبرا يُفيد أن السفير الصيني لدى ليبيا “لي زيغو” تعرض لمحاولة اختطاف فور مغادرته من مطار معيتيقة، مساء اليوم الثلاثاء في طرابلس.

وبثت قناة العربية خبرا عاجلا يقول أن جماعة مسلحة تفشل في اختطاف سفير الصين أثناء مغادرته مطار معيتيقة.

ولم تكشف حكومة الوفاق حتى اللحظة ملابسات الحادثة، ومن يقف وراءها.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، خلال الأيام الماضية في تنفيذ الخطة الأمنية في العاصمة، عبر المجاهرة بالأمن في شوراع طرابلس، في محاولة لإنهاء المظاهر المسلحة وترسيخ الأمن والاستقرار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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