مصادر: السفير الصيني لدى ليبيا تعرض لمحاولة اختطاف

تناولت وسائل إعلام ليبية وأجنبية خبرا يُفيد أن السفير الصيني لدى ليبيا “لي زيغو” تعرض لمحاولة اختطاف فور مغادرته من مطار معيتيقة، مساء اليوم الثلاثاء في طرابلس.

وبثت قناة العربية خبرا عاجلا يقول أن جماعة مسلحة تفشل في اختطاف سفير الصين أثناء مغادرته مطار معيتيقة.

ولم تكشف حكومة الوفاق حتى اللحظة ملابسات الحادثة، ومن يقف وراءها.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، خلال الأيام الماضية في تنفيذ الخطة الأمنية في العاصمة، عبر المجاهرة بالأمن في شوراع طرابلس، في محاولة لإنهاء المظاهر المسلحة وترسيخ الأمن والاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية