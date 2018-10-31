صور نادرة تحكي عن ليبيا التاريخ والفن والمعرفة

خاص 218

تفتخر الأوطان بتاريخها وإرثها، وتزداد حِرصا على أن تتقدّم مُكملة مسيرة الآباء المؤسسين والأجداد، الذين كافحوا وناضلوا لأجل أن يكون وطنهم عزيزا بمحاولاتهم وقِتالهم السلمي عبر التعليم والبناء لأجل أن تنهض بلده وتصبح في مصاف الدول المتقدمة في العالم كله، لا في الشرق الوسط.

وليبيا لم تكن دولة عابرة ولا منسية في هذا العالم، فتاريخها القديم يكشف أنها كانت قائدة ورائدة من عصور ما قبل التاريخ وما بعدها، وقِبلة المتوسط من خلال بحرها الساحر وطقسها المعتدل، وفي هذه المادة سنُحاول أن نكشف لكم بعضًا من الصور التي تحكي عن عقود سابقة كانت محورا هامًا في نشأة ليبيا الحديثة قبل عقو طويلة. وسنُسافر سويّةً مع تفاصيل الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، حتى لا ننسى أن ليبيا كانت في مصافِ الدول التي بدأت في التطور الطبيعي للإنسان وسعيه الذؤوب لأن يكون مواكبا لكل حدث في هذا العالم.

ونترككم مع الصور، التي رُبّما تكون بابًا جديدا من صفحات التاريخ، وحافزًا هامًا بالعمل لأجلها، والأهم من هذا أن تكون هذه الصور هي الصور الحقيقية لليبيا، بعيدا عن غيرها التي أصبحت نمطية، والتي منها، الحرب والصراع السياسي، والفكر الإرهابي الذي حاول طمس الهوية فيها.

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