المسماري: المحسوبين على رئاسي الوفاق يعرقلون توحيد المؤسسة

كشف الناطق باسم الجيش الوطني، العميد أحمد المسماري، أن بعض المحسوبين على المجلس الرئاسي يعرقلون جهود توحيد المؤسسة العسكرية، التي ترعاها العاصمة المصرية القاهرة، وأن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لا يبذل أي جهد ليبرهن على نيته في تجاه توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح المسماري، في حوار له مع مجلة المجلة، أن أطرافا في ليبيا لا ترى مصلحتها في توحيد المؤسسة العسكرية، لأجل أن تستمر الفوضى وتستطيع تحقيق أطماعها على حساب المصلحة الوطنية، مضيفا أن بعض العسكريين من المنطقة الغربية ، والمشاركين في جهود توحيد المؤسسة في القاهرة، لا يملكون أي قوة على الأرض أمام سطوة الجماعات المسلحة.

وفيما يخصّ أزمة الجنوب، أشار الناطق باسم الجيش الوطني أن هناك دعوات في المجلس الرئاسي لجلب قوات أجنبية للدفاع عن الحدود الليبية في الجنوب، في الوقت الذي من المفترض أن يدعوا فيه السراج برفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني ومساعدته على ترسيخ الاستقرار في كل ليبيا.

وحول التعديل الوزاري في حكومة الوفاق، أوضح العميد أحمد المسماري، في حواره إلى التعديل الوزاري الذي فوّض علي العيساوي وزيرا للاقتصاد بحكومة الوفاق، بأن العيساوي متهم في قضايا سابقة، وهو الأمر الذي يجب أن نؤكده بأننا لا نعترف بأي إجراءات يتخذها المجلس الرئاسي، لكونه يحظ بثقة مجلس النواب.

وأجاب المسماري على سؤال من يكون القائد الأعلى للجيش، بعد توحيد المؤسسة العسكرية، بقوله: “أن هذا المنصب يفترض أن يمثله الرئيس المنتخب للدولة”، مضيفا بأن هذه المسألة سابقة لآوانها لكونها ترتبط بالانتخابات القادمة وخيار الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية