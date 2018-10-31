ما هي حقيقة محاولة خطف السفير الصيني لدى ليبيا ؟

قالت قناة العربية الحدث في خبر عاجل تعرض القائم بالأعمال الصيني لدى ليبيا ” لي تشيجو ” لمحاولة اختطاف بعد وصوله إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس مساء الثلاثاء .

فيما ذكرت مصادر صحفية أن السفير الصيني كاد أن يتعرض للخطف على يد ” مليشيا ” كانت تنتظره خارج المطار قبل أن يتم إحباط المخطط من قبل مليشيا أخرى .

وأكدت المصادر أن المخطط كان يهدف إلى خطف ” تشيجو ” فور خروجه من المطار إلى الشارع في عملية تشبه خطف السفير الأردني السابق لدى ليبيا فواز العيطان وغيره من الدبلوماسيين الأجانب وذلك بهدف طلب الفدية .

ولم يتسن الحصول على أي تعليق حول الحادثة وملابساتها من السفارة الصينية في ليبيا المقيمة منذ سنة 2014 في العاصمة التونسية تونس بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وكذلك لمعرفة ما إذا كان السفير قد دخل بالفعل إلى طرابلس أم لا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية