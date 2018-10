التقى وزير الصحة المفوض “عمر بشير الطاهر” مدير إدارة الشؤون الطبية “الطاهر عبد العزيز سليمان” ظهر اليوم؛ بعد صدور قرار بتولي الأخير مهام مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة.

وبحسب المادة رقم (1) من قرار المجلس الرئاسي رقم (1400) لسنة 2018 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري؛ تستحدث إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة؛ وتؤول إليها كافة الاختصاصات المناطة بإدارة الجودة وسلامة المريض وإدارة شؤون المستشفيات وإدارة المختبرات ومصارف الدم وإدارة التمريض وإدارة القطاع الخاص وإدارة شؤون الخدمات الصحية للمناطق.

وقد حظي مدير إدارة الشؤون الطبية بدرجة “بروفسور” في تخصص طب الأطفال؛ وهو متحصل على درجة “الدكتوراة” في مجال طب السموم السريرية؛ ومتحصل أيضاً على درجة “الدكتوراة ” في تخصص طب أعصاب الأطفال.

The post وزير الصحة يجتمع بمدير إدارة الشؤون الطبية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا