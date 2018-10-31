وزيرة دفاع إيطاليا تكشف لماذا تولي ليبيا اهتماما خاصا؟

أشارت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا إلى أن التزام بلادها “أضحى أوسع نطاقا بكثير، نتيجة للاهتمام الاستراتيجي المتجدد تجاه القارة الأفريقية – ولا سيما فيما يتعلق بشمال أفريقيا وحزام جنوب الصحراء، الناجم عن احتياجات محددة للأمن والدفاع الوطني”.

وقالت الوزيرة “من الواضح أننا ملتزمون جدا تجاه ليبيا، للأهمية الجغرافية والتاريخية والثقافية وحتى الاقتصادية بالنسبة لنا، وبطبيعة الحال أيضا للتأثير الكبير الذي كان ولا يزال على ظاهرة تدفق الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط”.

وأضافت ترينتا، في خطاب لمناسبة افتتاح العام الأكاديمي الجديد لـ(مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة)، “حتى القرن الأفريقي والصومال، بشكل خاص، هي منطقة نعتبرها أساسية للأمن الدولي ونعمل فيه منذ سنوات عديدة، لمساعدة هذا البلد على إعادة اكتشاف طريق السلام”.

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