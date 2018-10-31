ليبيا تستعد لإقامة مهرجان التذوق الأول من نوعه

صرحت رئيسة مهرجان التذوق في ليبيا مي محمد بوشناف، اليوم الأربعاء، بأن ليبيا تستعد لإقامة مهرجان التذوق الأول في مدينة بنغازي، شرقي البلاد خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للعام الحالي، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة ثلاثة أيام.

وقالت رئيسة المهرجان في مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك”: “إن فكرة المهرجان ليست بجديدة، فهو موجود في العالم”، مؤكدة على أنها “زارت العديد من المهرجانات ذات نفس الطبيعة في أمريكا وأوروبا”.

وأضافت بوشناف “لقد فكرت لو نقلنا هذه التجربة لمدينة بنغازي بعد انتعاشها وعودة الحياة لها من جديد بعد فترة مكافحة الإرهاب العصيبة التي مرت بها”، مضيفة إلى أنها كانت “متخوفة من عدم تقبل فكرة المهرجان كونه تجربة أولى، لكنها لاقت العديد من الترحيب والتشجيع من كل الجهات التي تم عرضها عليها”.

وذكرت رئيسة مهرجان التذوق أن:

الهدف من أقامته اقتصادي بحت من حيث التسويق والترويج للمنتجات الجديدة والأصناف الجديدة والتعريف بالمشروعات الجديدة بالسوق ليتم التسهيل على الزائر من خلال المهرجان أن يتعرف على كل هذه المستجدات، كما انه يفتح فرصة كبيرك للتشبيك بين كافة الفئات المستهدفة بالمشاركة من شركات مصنعة ومستوردة للمواد الغذائية والمطاعم والمقاهي والمخابز ومحلات الحلويات والعصائر وصولا بالمشاريع الصغرى ودعمها.

يشار إلى أن مدينة بنغازي الليبية شرقي البلاد تستعد لإقامة مهرجان التذوق الأول من نوعه في البلاد، الذي سيبدأ من يوم الأحد 4 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني بمنتجع لاقونا، حيث يفتح الباب للزوار من العامة، بالإضافة إلى أن هناك دعوات خاصة وعامة ويحاول القائمين على هذا الحدث ان يعكسوا صورة البلاد للعالم الأمانة والمستقرة خاصة بمدينة بنغازي لاحتواء الشباب حيث إن كل لجان المهرجان من فئة الشباب والرعاة الخدميين منهم مشاريع شبابية ناشئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية