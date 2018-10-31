رئيس مجلس النواب الليبي يزور روما لإجراء سلسلة لقاءات

بنغازي — سبوتنيك . وأشار المريمي إلى أن الزيارة جاءت بناء على دعوة من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي؛ وقال في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح عيسى، غادر اليوم البلاد من طبرق، متوجها إلى روما، بناء على دعوة من السيد جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية لزيارة إيطاليا، حيث سيجري المستشار صالح عديد اللقاءات مع رئيس الحكومة الإيطالية، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس النواب الإيطالي، وكذلك وزير البنية التحتية”.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، بأنه “خلال الزيارة سوف تتم مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد، وكذلك الاتفاقية الإيطالية الليبية، التي تم توقيعها، في عام 2008 “، مشيراً إلى أن “هذه الاتفاقية تتعلق بتعويض الشعب الليبي، إبان الاستعمار الإيطالي لليبيا، والتي منها إنشاء الطرق وتعليم الطلاب الليبيين في الجامعات الإيطالية، وغيرها مما تتضمنه الاتفاقية”.

وأضاف أنه “سيناقش كذلك المصالح المشتركة بين البلدين، ومساعدة ليبيا في المحافل الدولية لرفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي، الذي يحارب الإرهاب، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد، في باليرمو، منتصف الشهر المقبل، بشأن ليبيا”.