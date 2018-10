أكّد عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، نشرته صباح اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أنَّ عملية الهدم التي جرت الأيام القليلة الماضية لمبنى الكلية العسكرية للبنات، جاءت لأنّه سبب دائم في نشوب معارك كثيرة بين مجموعات مسلحة بهدف السيطرة عليه خلال الفترة الماضية، فضلاً عن كونه غير ذي قيمة تاريخية أو مادية، لافتاً إلى أن مشاريع حضارية ستقام على أرضه.

وحول انعدام الخدمات داخل العاصمة، خصوصاً ما يتعلق بتكدس النفايات، أوضح بيت المال أنّ السبب وراء هذا يكمن في عدم نقل الاختصاص إلى البلديات، إذ لا تزال أعمال النظافة حكراً على شركة الخدمات العامة التابعة لوزارة الحكم المحلي، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم تلقي البلديات أي إمكانات أو ميزانيات للقيام بأعمال النظافة بكل أنواعها.

ووصف بيت المال المعيشة في العاصمة طرابلس بالقاسية، لافتاً إلى أنّها طبيعة المرحلة الانتقالية من حكم شمولي لم يقدّم شيئاً إلى أجواء حرية مطلقة غير منضبطة، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ الصعوبات هي المخاض الطبيعي لميلاد الدولة التي يطمح إليها الججميع.

وفي ما يخصّ أزمة ارتفاع أسعار الدقيق وانعكاس هذا الارتفاع على أسعار الخبز في العاصمة طرابلس، عزى بيت المال السبب إلى عدم انتظام دعم الحكومة لأسعار الدقيق، واستغلال بعض التجار وأصحاب المخابز لهذه النقطة، ما أثر سلباً على المواطن البسيط.

The post بيت المال: الصعوبات هي المخاض لميلاد الدولة appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية