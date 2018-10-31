المريمي: صالح يزور روما لإجراء سلسلة لقاءات

صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، غادر البلاد، متجها إلى العاصمة الإيطالية روما.

وأشار المريمي، في تصريح صحفي إلى أن الزيارة جاءت بناء على دعوة من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.

وقال إن ” صالح، غادر البلاد من طبرق، متوجها إلى روما، بناء على دعوة من جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية لزيارة روما، حيث سيجري صالح عديد اللقاءات مع رئيس الحكومة الإيطالية، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس النواب الإيطالي، وكذلك وزير البنية التحتية”.

وأضاف المريمي، بأنه “خلال الزيارة سوف تتم مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد، وكذلك الاتفاقية الإيطالية الليبية، التي تم توقيعها، في عام 2008 “، مشيراً إلى أن “هذه الاتفاقية تتعلق بتعويض الشعب الليبي، إبان الاستعمار الإيطالي لليبيا، والتي منها إنشاء الطرق وتعليم الطلاب الليبيين في الجامعات الإيطالية، وغيرها مما تتضمنه الاتفاقية”.

وأضاف أنه “سيناقش كذلك المصالح المشتركة بين البلدين، ومساعدة ليبيا في المحافل الدولية لرفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي، الذي يحارب الإرهاب، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد، في باليرمو، منتصف الشهر المقبل، بشأن ليبيا”.

المصدر: ليبيا 24

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