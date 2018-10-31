السفير الكوري لـ”معيتيق “:الشركات الكورية جاهزة لإستكمال مشاريعها في ليبيا

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الثلاثاء مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سونغ سو موضوع المواطن الكوري المختطف الذي يعمل في منظومة النهر الصناعي.

السفير الكوري أكد بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء الوفاق على جاهزية الشركات الكورية للعودة لاستكمال مشاريعها مع إستكمال الترتيبات الأمنية التي يُعمل عليها حالياً.

يشار إلى أن الشركات الكورية قد أوقفت جميع مشاريعها في البنية التحتية والكهرباء نتيجة تدهور الوضع الامني في ليبيا بعد سنة 2011 وخروج سفارتها من طرابلس سنة 2014 بعد عملية فجر ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية