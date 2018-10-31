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 توقعات طقس اليوم.. وتحذير من “كتلة ماطرة” 

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق الشمال الغربي على موعد مع كتلة سحب ماطرة قادمة من أقصى مناطق الجنوب.

ووفقاً لتوقعات نشرها المركز، فإن المنطقة ستشهد أمطاراً متفرقة وزوابع رعدية، سيكون التأثير لها على المناطق الواقعة في أقصى الشمال الغربي وهي: “زوارة، الجميل، رقدالين، العسه، نالوت”.

وحذر “الوطني للأرصاد” المواطنين المتواجدين بالقرب من الأودية والمناطق المنخفضة من مياه السيول وتراكم مياه الأمطار، وطالبهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وستتراوح درجات الحرارة المتوقعة على مناطق الشمال الغربي تتراوح مابين 20 إلى 25 درجة مئوية، فيما ستصل إلى نحو 35 درجة مئوية على مناطق الجنوب الغربي .

وحول توقعات الطقس السائد بمناطق شمال وجنوب شرق ليبيا، أوضح المركز في نشرته اليومية أنه سيكون مُستقراً إذ ستتراح درجات الحرارة على هذه المناطق مابين “25-31” درجة مئوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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