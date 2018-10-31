واشنطن تدين هجوم الفقهاء الارهابي وتؤكد دعمها لليبيا في القتال ضد داعش

ليبيا – دانت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أمس الثلاثاء بشدة هجوم تنظيم الدولةعلى منطقة الفقهاء واصفةً إياها بـ”الوحشي“.

السفارة قدمت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تعازيها لأسر الضحايا ،داعيةً إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين.

وأشارت السفارة إلى تواصل الولايات المتحدة بدعم ليبيا في القتال ضد تنظيم الدولة”داعش”.

يشار إلى أن تنظيم داعش الارهابي قد تبنى في وقت متأخر يوم الاثنين الهجوم الارهاي على بلدة الفقهاء ونتج عن الهجوم سقوط 4 شهداء و 10 مفقودين يرجح خطفهم وكذلك حرق مركز شرطة المدينة وعدد خمس منازل وثلاث سيارات.

سفارة الولايات المتحدة لدى #ليبيا تدين بشدة الهجوم الوحشي لداعش في الفقهاء #ليبيا. تقدم سفارة الولايات المتحدة أعمق تعازيها لأسر الضحايا وتدعو إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين. تواصل الولايات المتحدة دعم ليبيا في القتال ضد داعش. — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) October 30, 2018

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