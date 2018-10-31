ماذا طلب باشاغا من الولايات التمحدة؟

تونس-العنوان

دعا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحى باشاغا، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإسراع في تفعيل التعاون الأمني القائم فيما يتعلق بتطوير عمل الشرطة الليبية والاستفادة من برامج التدريب المتاحة من جانب واشنطن.

وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء باشاغا رفقة عدد من الخبراء الأمنيين يوم الثلاثاء في العاصمة التونسية مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ناتالى بيكر.

وبحث الطرفان، سبل تطوير علاقات التعاون الأمني بين البلدين في مجالات تأمين المطارات والتدريب الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة.



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