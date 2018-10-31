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وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُجري وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي اليوم ثلاثة لقاءات منفردة بكل من: عقيلة صالح، وخالد المشري، و أحمد امعيتيق، بقصر فارنيزينا في العاصمة روما.

وتندرج اللقاءات الثلاثة، بحسب الخارجية الإيطالية، في إطار التحضيرات لمؤتمر باليرمو، وذلك لتبادل وجهات النظر حول تنظيم ومحتوى المؤتمر.

يذكر أن هذه الزيارة للمسؤولين الثلاثة كانت سبقتها زيارات مماثلة إلى روما لكلٍّ من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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