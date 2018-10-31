صحة الوفاق تعلن وصول 90% من التطعيمات إلى ليبيا

ليبيا – أعلن وزير الصحة بحكومة الوفاق عمر بشير الطاهر عن وصول 90% من التطعيمات ،مطمئناً في الوقت ذاته بأن التطعيمات موجودة وبكميات مناسبة حيث ستنطلق حملة التطعيمات يوم غداً الخميس لطلبة المدارس تحت إشراف فرق من المركز الوطني للأمراض ومراكز الرعاية الصحية.

الطاهر أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة صحة الوفاق إنطلاق حملة تطعيمات على مستوى ليبيا في الأول من ديسمبر المقبل للوقاية من مرض الحصبة والتي تشمل الأطفال من عمر 9أشهر إلى 15 سنة وتصحبها حملة شلل الأطفال التي تشمل منذ الولادة إلى عمر 6 سنوات.

وأشار وزير الصحة إلى أن الحملة تشمل الليبيين والنازحين والمهجرين في مراكز الهجرة والنزوح وتستهدف أكثر من 2 مليون طفل.

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