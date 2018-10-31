وزير الاقتصاد يجتمع بالسفير التركي في ليبيا

التقى وزير الاقتصاد و الصناعة علي العيساوي امس الثلاثاء السفير التركي في ليبيا “احمد دوغان” في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بحضور احمد العكاري مدير التجارة الخارجية بالوزارة.

وقال السفير خلال اللقاء ان بلاده مستعدة للوقوف مع الدولة الليبية للنهوض بالاقتصاد الوطني، و انها تتابع عن كثب الاصلاحات الاقتصادية التي تشرف عليها الوزارة و تأثيرها على التعاون التجاري و الاقتصادي بين البلدين.

هذا و قد اكد العيساوي على ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين وعودة الشركات التركية للعمل مجدداً في ليبيا وحرص على ضرورة تسهيل إجراءات التنقل للمواطنين بين البلدين والغاء التأشيرة للمواطنين الليبيين لزيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين وعبر عن استعداد الوزارة لتسهيل اجراءات تمديد وتجديد تراخيص الشركات التركية في ليبيا، و في ختام اللقاء اكد السفير ان طلبات السيد الوزير ستكون في أولويات عمله هذه الفترة.

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