شركة الخدمات ببني وليد تطلق حملة لنظافة المؤسسات التعليمية

العنوان-بني وليد
أطلقت الشركة العامة لخدمات النظافة فرع بني وليد حملة لنظافة المؤسسات التعليمية بالمدينة تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.
و أوضح رئيس قسم النظافة بالفرع فوزي أبوستة أن الحملة تستهدف نظافة المؤسسات و المرافق كافة التابعة إلى مراقبة التعليم و الجامعة من أجل إظهارها بالصورة الجيدة.
و أضاف أبوستة أن الشركة ستكثف جهودها خلال الأيام القادمة وفق الإمكانيات المتاحة للقيام بأعمال النظافة بالمدينة رغم بعض الصعوبات التي تواجه الفرع بين الفترة و الأخرى من بينها النقص الحاد في قطع الغيار و عدم توفر السيولة النقدية لصرف مرتبات العاملين الأجانب بالشركة.
أضف تعليقـك