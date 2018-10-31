شركة الخدمات ببني وليد تطلق حملة لنظافة المؤسسات التعليمية

العنوان-بني وليد

أطلقت الشركة العامة لخدمات النظافة فرع بني وليد حملة لنظافة المؤسسات التعليمية بالمدينة تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

و أوضح رئيس قسم النظافة بالفرع فوزي أبوستة أن الحملة تستهدف نظافة المؤسسات و المرافق كافة التابعة إلى مراقبة التعليم و الجامعة من أجل إظهارها بالصورة الجيدة.

و أضاف أبوستة أن الشركة ستكثف جهودها خلال الأيام القادمة وفق الإمكانيات المتاحة للقيام بأعمال النظافة بالمدينة رغم بعض الصعوبات التي تواجه الفرع بين الفترة و الأخرى من بينها النقص الحاد في قطع الغيار و عدم توفر السيولة النقدية لصرف مرتبات العاملين الأجانب بالشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية